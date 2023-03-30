Пассажир выжил после падения под поезд на станции метро "Молодежная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчина, упавший на рельсы под прибывающий поезд на станции метро "Молодежная" Арбатско-Покровской линии метро, выжил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Упавшему быстро помогли подняться на платформу. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что движение поездов остановили от станции "Парк Победы" до станции "Строгино" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение полностью восстановили.

До этого поезда временно не ходили на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Движение отсутствовало на участке от станции "Октябрьское Поле" до "Баррикадной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

График движения поездов изменится на Казанском направлении с 31 марта

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