На Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно не ходили на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что движения не было на участке от станции "Октябрьское Поле" до "Баррикадной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Это было связано с падением человека на пути на одной из станций.

В настоящее время движение восстановлено, расписание поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 апреля расписание поездов изменится на центральном участке МЦД-1, а также на Белорусском и Савеловском направлениях МЖД. В это время там будут идти работы, необходимые для запуска МЦД-4.



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