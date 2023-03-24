Расписание поездов временно изменится от Ольгина и Балашихи до Нижегородской с 28 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание движения поездов изменится на участках от Ольгина и Балашихи до Нижегородской с 03:30 28 марта до 03:30 24 апреля в связи с завершением строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Интервалы движения поездов будут увеличены: в пиковые часы – до 15 минут, в течение дня – до 30–40 минут", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в основном будет отменена часть поездов по маршруту от Ольгина до Нижегородской и от Балашихи до Нижегородской.

Кроме того, на станции Нижегородская будет закрыт один из путей с 28 марта до 24 апреля. Поезда будут курсировать по другим путям. Утром 24 апреля расписание движения электропоездов вернут в норму.

В Дептрансе порекомендовали пассажирам узнавать актуальное расписание в приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке Москва-Каланчевская – Рижская МЦД-2 приостановят в ночь на 25 марта. Это необходимо в связи с работами по выносу городских коммуникаций для последующей укладки путей МЦД-4.

Отмечается, что движения не будет с 21:20 24 марта до 05:00 25 марта. Поезда МЦД-2 и электрички Рижского и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом от Нахабина до станций Стрешнево и Красный Балтиец и от Подольска до Курского вокзала.



Движение поездов на участке МЦД-2 приостановят в ночь на 25 марта

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