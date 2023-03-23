Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на участке Москва-Каланчевская – Рижская МЦД-2 приостановят в ночь на 25 марта, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Это необходимо в связи с работами по выносу городских коммуникаций для последующей укладки путей МЦД-4.

В частности, движения не будет с 21:20 24 марта до 05:00 25 марта. Поезда МЦД-2 и электрички Рижского и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом от Нахабина до станций Стрешнево и Красный Балтиец и от Подольска до Курского вокзала.

Помимо этого, часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений выведут из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Технологические окна в основном назначены в ночное время, когда пассажиропоток минимален. Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что "дачные" поезда начнут курсировать на Московской железной дороге с 26 марта. ЦППК совместно с МЖД традиционно назначит дополнительные поезда на самые востребованные направления. Всего будет добавлено 17 электричек. Кроме того, у 8 электропоездов скорректируют маршрут курсирования, а 12 электричек изменят периодичность курсирования.



Движение поездов на участке МЦД-2 приостановят в ночь на 25 марта

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