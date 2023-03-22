Дополнительная "Ласточка" начнет курсировать между Москвой и Смоленском с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Дополнительный шестой электропоезд "Ласточка" начнет ежедневно курсировать между Москвой и Смоленском с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании.

"С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд "Ласточка" премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском", – отметили в сообщении.

Поезд будет ежедневно отправляться из Москвы в 09:56 и прибывать в Смоленск в 14:10. Из Смоленска "Ласточка" будет отправляться в 17:08, а прибывать в Москву в 21:33. Время в пути составляет немногим более четырех часов. Во время поездки предусматриваются остановки на станциях "Ярцево", "Сафоново", "Вязьма" и "Гагарин".

Поезд премиум-версии состоит из пяти вагонов различных классов комфортности. Вагоны адаптированы к перевозке маломобильных пассажиров и оснащены местами для провоза домашних животных.

Скоростной поезд будет курсировать с 1 апреля по 31 октября. До 1 апреля поезд № 743/744 выходит в рейс по субботам и состоял из вагонов с сидячими и спальными местами.

Ранее в пресс-службе ЦППК сообщили, что "дачные" поезда начнут курсировать на Московской железной дороге (МЖД) с 26 марта. ЦППК совместно с МЖД традиционно назначит дополнительные поезда на самые востребованные направления.

Всего будет добавлено 17 электричек. Кроме того, у 8 электропоездов скорректируют маршрут курсирования, а 12 электричек изменят периодичность курсирования.



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