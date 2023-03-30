Движение поездов остановлено на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов остановили от станции "Парк Победы" до станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

Это связано с человеком на путях.

До этого поезда временно не ходили на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Движение отсутствовало на участке от станции "Октябрьское Поле" до "Баррикадной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже движение поездов восстановили.

Ранее сообщалось, что расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 31 марта по 15 апреля. Часть поездов будет ходить укороченными маршрутами: на Рижском направлении – от/до Стрешнева, на Курском – от/до Царицына. Интервалы движения составов частично увеличатся до 20 минут.

График движения поездов изменится на Казанском направлении с 31 марта

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