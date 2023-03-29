Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 31 марта по 15 апреля, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В частности, изменения вводятся в период с 22:30 до 05:40. На центральном участке от Стрешнева до Курского вокзала после полуночи будет ограничено движение поездов в оба направления. Последние пригородные поезда будут отходить на полчаса раньше.

Часть поездов будет ходить укороченными маршрутами: на Рижском направлении – от/до Стрешнева, на Курском – от/до Царицына. Интервалы движения составов частично увеличатся до 20 минут.

Во время технологических окон будет закрыт первый главный путь на участке от Красного Строителя до Подольска. В это время будут идти работы по модернизации контактной сети.

Ранее сообщалось, что расписание поездов изменится на участках от Ольгина и Балашихи до Нижегородской с 03:30 28 марта до 03:30 24 апреля. Это связано с завершением строительства участка Юго-Восточной хорды.



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