Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено и вводится в график, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ранее движение поездов остановили от станции "Парк Победы" до станции "Строгино" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого поезда временно не ходили на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Движение отсутствовало на участке от станции "Октябрьское Поле" до "Баррикадной". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

График движения поездов изменится на Казанском направлении с 31 марта

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