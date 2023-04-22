Пенсионерка скончалась после наезда автомобиля на северо-западе Москвы

В отношении водителя, который наехал на пенсионерку на улице Паршина, могут возбудить уголовное дело.

Женщина упала посреди дороги, водитель же выезжал с парковочного места и по какой-то причине ее не заметил и переехал. В итоге 87-летняя пенсионерка, несмотря на помощь врачей, скончалась в больнице.

Прокуратура сейчас контролирует расследование ДТП, 40-летнего водителя могут наказать по статье за нарушение правил дорожного движения.

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