Пожар произошел недалеко от станции метро "Текстильщики" в Москве

Видео: Москва 24

Пожар произошел недалеко от станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

На кадрах видео, которое прислали очевидцы, видны клубы черного дыма, поднимающиеся на юго-востоке столицы.

Как оказалось, в районе Текстильщики горели гаражи на площади 20 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее в столице произошло возгорание в кафе на Бережковской набережной. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную часть 17 апреля в 11:03.

По информации СМИ, огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Кроме того, в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров.

В Главном управлении МЧС России по столице рассказали, что принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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