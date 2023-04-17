18:43Происшествия
Пожар произошел недалеко от станции метро "Текстильщики" в Москве
На кадрах видео, которое прислали очевидцы, видны клубы черного дыма, поднимающиеся на юго-востоке столицы.
Как оказалось, в районе Текстильщики горели гаражи на площади 20 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание.
Ранее в столице произошло возгорание в кафе на Бережковской набережной. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную часть 17 апреля в 11:03.
По информации СМИ, огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Кроме того, в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров.
В Главном управлении МЧС России по столице рассказали, что принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!