Пожар в здании на Бережковской набережной ликвидирован

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Пожар в здании на Бережковской набережной в Дорогомилове ликвидирован. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по столице.

"Принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован, и в 12:53 пожар был ликвидирован", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия лаборатория проводит замеры воздуха. По результатам замеров предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ не превышена. Кроме того, сведения о пострадавших не поступали.

Информация о возгорании в кафе на Бережковской набережной поступила в оперативную дежурную часть в 11:03.

По информации СМИ, огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Кроме того, в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров. В администрации кафе сообщили, что на момент пожара в здании не было людей.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что по факту происшествия организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин ЧП. В ведомстве добавили, что работу правоохранителей координирует дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.

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