Пункты приема подарков открылись на 23 площадках фестиваля "Пасхальный дар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пункты приема подарков для участников СВО и жителей новых территорий организованы в столице. Благотворительная акция проходит на 23 площадках фестиваля "Пасхальный дар" в рамках проекта "Москва помогает". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сбор подарков для защитников и жителей новых территорий в эти праздничные дни приобретает особый смысл: Пасха – время добрых дел, помощи всем, кому она нужна, заботы о тех, кто рядом с нами. Можно сказать, что проект "Москва помогает" уже стал частью столичной жизни: сюда приходят люди, чтобы внести свой посильный вклад в важное дело", – рассказали волонтеры пункта приема.

В качестве подарков можно принести необходимые вещи для участников специальной военной операции, подарочные наборы для мужчин, открытки со словами поддержки для военных. Найти пункты сбора подарков можно по флагам с надписью "Москва помогает".

Принять участие в благотворительной акции можно по следующим адресам:



ЦАО, Тверская площадь;

ЦАО, Парк Горького, Пушкинская набережная;

САО, Коптевский бульвар, владение 18 (парк "Бригантина");

СВАО, сквер на улице Хачатуряна (улица Хачатуряна, владение 13);



СВАО, пересечение улиц Молодцова и Сухонской (Бабушкинский парк);



СВАО, проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;

ВАО, Городецкая улица, владение 1;



ВАО, Святоозерская улица, владение 1;



ВАО, Вешняковская улица, владение 16;

ВАО, сквер у Гольяновского пруда;



ЮВАО, площадь Славы (Волгоградский проспект, владение 119);



ЮВАО, улица Перерва, владение 52;

ЮВАО, сквер у станции метро "Некрасовка";



ЮАО, Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;



ЮАО, станция метро "Алма-Атинская" (Ключевая улица, владение 22, корпус 1);

ЮЗАО, Профсоюзная улица, владение 41;

ЮЗАО, улица Теплый Стан, владение 1б;

ЮЗАО, бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

ЮЗАО, улица Адмирала Руднева, владение 8;

ЗАО, Матвеевская улица, владение 2;

СЗАО, Митинская улица, владение 31;

СЗАО, пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;

ЗелАО, город Зеленоград, бульварная зона 16-го микрорайона (у корпуса 1606).

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в столице с 15 по 23 апреля. В рамках события москвичи могут сделать своими руками пасхальные сувениры, принять участие в мастер-классах и спортивных активностях. На фестивале также работают некоммерческие организации: приобретая продукцию НКО, горожане жертвуют средства на благотворительность.

25 площадок фестиваля "Пасхальный дар" открыты в Москве