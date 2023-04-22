Людей эвакуируют из жилого дома на юго-западе Москвы из-за пожара

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Пожар вспыхнул в жилом доме на юго-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло на Ясногорской улице, доме 13, корпусе 2. По предварительным данным, загорелась квартира на шестом этаже.

Проводится эвакуация жильцов. Открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на Бережковской набережной в Москве. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. При этом в здании произошло обрушение на площади 200 квадратных метров. Спасатели организовали необходимые мероприятия по ликвидации огня.

В администрации кафе сообщили, что на момент пожара в здании не было людей. В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что по факту происшествия организовали проверку для установления всех обстоятельств и причин ЧП.

