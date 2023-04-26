Власти Судана передали России устные просьбы о гуманитарной помощи

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Власти Судана передали российской стороне устные просьбы о гуманитарной помощи, заявил ТАСС посол РФ в североафриканской стране Андрей Черновол.

"Пока только устные. МИД Судана сейчас находится на удаленке, и в силу обстоятельств сотрудники не могут приступить к полноценной работе. Но мы такие пожелания учитываем и направляем в Москву", – уточнил Черновол.

При этом российский посол добавил, что дипмиссия не располагает информацией о захвате биолаборатории в Судане, о чем сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Черновол заявил, что граждане РФ не пострадали в конфликте в Судане. При этом он не назвал сроки эвакуации россиян из страны. Кроме того, посол РФ отметил, что стороны суданского конфликта не пытались штурмовать здание диппредставительства.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.