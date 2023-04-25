14:55Происшествия
В Судане захватили лабораторию с образцами возбудителей кори, холеры и полиомиелита
Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali
Одна из сторон конфликта в Судане захватила Центральную государственную лабораторию, в которой хранятся образцы возбудителей опасных заболеваний, в том числе кори, холеры и полиомиелита. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя ВОЗ в этой стране Нима Саида Абида.
В связи со случившимся Абид указал на высокий риск биологической опасности в Судане, отметив, что специалисты не смогли получить доступ на объект, чтобы гарантировать сохранность биоматериала.
"Главная проблема заключается в отсутствии доступа для лаборантов, чтобы те могли зайти в лабораторию и обеспечить сохранность биологических материалов и веществ", – отметил представитель ВОЗ.
15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования страны. Находящимся там российским гражданам было рекомендовано не выходить на улицу и не подходить к окнам.
23 апреля стало известно, что почти всех россиян, находившихся в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуировали в посольство РФ. На тот момент одна женщина с ребенком оставались в здании Нубийской митрополии.
В результате столкновений в Судане погибли 420 мирных жителей
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