Песков заявил, что власти РФ прорабатывают разные варианты эвакуации россиян из Судана

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Российские власти прорабатывают разные варианты эвакуации граждан России из Судана, однако конкретного решения на этот счет пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, находятся в постоянном контакте с Москвой, ведутся <...> круглосуточные консультации и взаимодействие", – сказал представитель Кремля.

15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования страны. Находящимся там российским гражданам было рекомендовано не выходить на улицу и не подходить к окнам.

23 апреля стало известно, что почти всех россиян, находившихся в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуировали в посольство РФ. На тот момент одна женщина с ребенком оставались в здании Нубийской митрополии.

