Посол Египта в Судане опроверг сообщения о гибели помощника военного атташе

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Посол Египта в Судане Хани Салах опроверг информацию о гибели помощника военного атташе в результате обстрела его автомобиля в Хартуме. Об этом сообщил МИД Египта в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Посол Египта в Хартуме Хани Салах подтверждает, что все сотрудники египетской дипломатической миссии, включая представителей аппарата военного атташе, в порядке", – указано в заявлении.

Глава посольства отметил, что оно продолжит выполнять свою работу в чрезвычайно сложных условиях.

До этого Вооруженные силы Судана заявляли, что Силы быстрого реагирования (СБР) напали на автомобиль помощника военного атташе Египта в столице Судана, обстреляв его автомобиль, в результате чего дипломат якобы погиб.

Ранее посольство РФ в Судане сообщило о 140 гражданах, которые обратились за помощью в эвакуации. Однако на данный момент эвакуация затруднена из-за боевых действий на территории аэропорта.

После этого посол РФ в Судане Андрей Черновол заявлял, что Россия взвешивает риски в вопросе эвакуации своих граждан из Судана. На вопрос, готовится ли Москва к эвакуации россиян из Судана, посол ответил, что российская сторона "прорабатывает разные сценарии".

Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Согласно данным диппредставительства РФ, почти всех российских граждан, находящихся в Хартуме, удалось эвакуировать из опасных районов.

