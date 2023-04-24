24 апреля, 23:30Происшествия
Посол Египта в Судане опроверг сообщения о гибели помощника военного атташе
Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali
Посол Египта в Судане Хани Салах опроверг информацию о гибели помощника военного атташе в результате обстрела его автомобиля в Хартуме. Об этом сообщил МИД Египта в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
"Посол Египта в Хартуме Хани Салах подтверждает, что все сотрудники египетской дипломатической миссии, включая представителей аппарата военного атташе, в порядке", – указано в заявлении.
Глава посольства отметил, что оно продолжит выполнять свою работу в чрезвычайно сложных условиях.
До этого Вооруженные силы Судана заявляли, что Силы быстрого реагирования (СБР) напали на автомобиль помощника военного атташе Египта в столице Судана, обстреляв его автомобиль, в результате чего дипломат якобы погиб.
Ранее посольство РФ в Судане сообщило о 140 гражданах, которые обратились за помощью в эвакуации. Однако на данный момент эвакуация затруднена из-за боевых действий на территории аэропорта.
После этого посол РФ в Судане Андрей Черновол заявлял, что Россия взвешивает риски в вопросе эвакуации своих граждан из Судана. На вопрос, готовится ли Москва к эвакуации россиян из Судана, посол ответил, что российская сторона "прорабатывает разные сценарии".
Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Согласно данным диппредставительства РФ, почти всех российских граждан, находящихся в Хартуме, удалось эвакуировать из опасных районов.
Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана
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