Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 23:53

В мире

Глава армии Судана одобрил идею продления перемирия между конфликтующими сторонами

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан одобрил идею продления перемирия на 72 часа между конфликтующими сторонами в республике. Об этом сообщает телеканал "Al Jazeera" со ссылкой на заявление армии.

Глава ВС Судана также дал согласие отправить посланника армии в столицу Южного Судана Джубу для переговоров и обсуждения деталей с представителями СБР.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия готова содействовать Судану в урегулировании ситуации в стране и возвращении на путь мира.

Она отметила, что договоренности о прекращении огня не смогли полностью остановить боевые действия в республике, хотя и способствовали общему снижению интенсивности военных действий.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

Россия заявила о готовности содействовать Судану в урегулировании конфликта в стране

Читайте также

за рубежом
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика