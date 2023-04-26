Глава армии Судана одобрил идею продления перемирия между конфликтующими сторонами

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Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан одобрил идею продления перемирия на 72 часа между конфликтующими сторонами в республике. Об этом сообщает телеканал "Al Jazeera" со ссылкой на заявление армии.

Глава ВС Судана также дал согласие отправить посланника армии в столицу Южного Судана Джубу для переговоров и обсуждения деталей с представителями СБР.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия готова содействовать Судану в урегулировании ситуации в стране и возвращении на путь мира.

Она отметила, что договоренности о прекращении огня не смогли полностью остановить боевые действия в республике, хотя и способствовали общему снижению интенсивности военных действий.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.