Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане – зампостпреда РФ в ООН

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Россия готова содействовать Судану в урегулировании ситуации в стране и возвращении на путь мира. Об этом заявила заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева во время выступления на заседании Совбеза организации по ситуации в Судане, пишет ТАСС.

Она отметила, что договоренности о прекращении огня не смогли полностью остановить боевые действия в республике, хотя и способствовали общему снижению интенсивности военных действий.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме. Сейчас Москва прорабатывает их эвакуацию.

24 апреля конфликтующие стороны договорились о прекращении боевых действий на 72 часа. США пообещали координировать переговорный процесс.