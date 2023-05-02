Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

По решению президента России Владимира Путина, Минобороны РФ эвакуировало из Судана сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан РФ и стран СНГ, а также ряда дружественных иностранных государств. Об этом сообщает оборонное ведомство России в своем телеграм-канале.

"В эвакуации граждан задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России осуществляют доставку из Республики Судан в Российскую Федерацию более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузов", – указано в сообщении.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что из посольства РФ в Хартуме были эвакуированы 203 человека. По его словам, среди эвакуированных из Судана людей, помимо граждан России, находятся также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

В свою очередь, посол России в североафриканской стране Андрей Черновол заявил, что граждане РФ не пострадали в конфликте в Судане. Он указал, что стороны суданского конфликта не пытались штурмовать здание диппредставительства.



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