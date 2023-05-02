Посольство РФ в Судане эвакуировало из Хартума 203 человека – СМИ

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Российское посольство в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека. Об этом со ссылкой на источник в столице Судана сообщает РИА Новости.

"Было эвакуировано из посольства РФ в Хартуме 203 человека", – заявил источник агентства.

По его словам, самолет с людьми отправился в Москву с дозаправкой в Каире. Собеседник агентства утверждает, что среди эвакуированных из Судана людей, помимо граждан России, находятся также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти прорабатывают разные варианты эвакуации россиян из Судана. По его словам, посольство в Хартуме находится в постоянном контакте с Москвой и ведет круглосуточные консультации.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и спецназом республики. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

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