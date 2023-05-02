Среди эвакуированных Россией из Судана есть граждане Украины – посол РФ

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Среди более 200 эвакуированных самолетами Ил-76 ВКС РФ из Судана есть граждане Украины, заявил в беседе с ТАСС посол РФ в североафриканской стране Андрей Черновол.

"Диппредставительство осталось практически в полном составе, за редким исключением. <...> Эвакуированы женщины и дети, посольство осталось там, где и было, продолжает свою работу", – отметил он.

Ранее сообщалось, что российская авиация эвакуировала из Судана 203 человека. Помимо россиян, среди эвакуированных также находились граждане Белоруссии и Казахстана. Всех их доставили в Россию на четырех самолетах Ил-76 ВКС РФ.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

Более 200 россиян и граждан СНГ эвакуировали в Москву из Судана