В нескольких домах выбило стекла в результате атаки дронов в Ростовской области

Фото: 123RF/Gudella

Силы ПВО отразили атаку укранских БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате атаки в Миллерово выбиты стекла в нескольких частных домах, также был поврежден забор. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских дронов было повреждено промышленное предприятие. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Также один человек погиб при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области. Еще несколько человек получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.