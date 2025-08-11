Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 06:05

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в аэропортах Пензы и Калуги. Воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

Также временные ограничения коснулись аэропорта города Ухты. Однако вскоре они были сняты.

Читайте также


Новость дополняется

транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика