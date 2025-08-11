11 августа, 06:05Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были сняты в аэропортах Пензы и Калуги. Воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.
Также временные ограничения коснулись аэропорта города Ухты. Однако вскоре они были сняты.
