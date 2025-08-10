Фото: Москва 24

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ухты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что данные меры были введены в воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов самолетов.

На этом фоне в Коми из-за атаки БПЛА были введены процедуры обеспечения безопасности. Полет беспилотников наблюдался в Ухтинском районе. Временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн уточнил, что в результате падения дронов никто не получил травм.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать в аэропорту Калуги. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

