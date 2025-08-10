Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 17:43

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ухты

Фото: Москва 24

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ухты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что данные меры были введены в воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов самолетов.

На этом фоне в Коми из-за атаки БПЛА были введены процедуры обеспечения безопасности. Полет беспилотников наблюдался в Ухтинском районе. Временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн уточнил, что в результате падения дронов никто не получил травм.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать в аэропорту Калуги. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика