11 августа, 05:55Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Пензы и Калуги
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Пензы и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас авиагавани этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.
Ранее аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Ухты. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Также 10 августа были сняты временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Авиагавани возобновили прием и выпуск самолетов.