11 августа, 05:55

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропортах Пензы и Калуги

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Пензы и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас авиагавани этих городов возобновили прием и выпуск самолетов.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Ухты. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Также 10 августа были сняты временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Авиагавани возобновили прием и выпуск самолетов.

транспортрегионы

