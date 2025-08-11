Запрет на полеты снят в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/nitinut380

Запрет на выпуск и посадку самолетов снят в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – уточнил он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем Кореняко объявил о введении ограничительных мер в работу авиагавани Калуги. Они также призваны обеспечить безопасность отправлений.

Временный запрет на использование воздушного пространства коснулся аэропорта Нижнего Новгорода ранним утром 11 августа.

Спустя некоторое время глава региона Глеб Никитин заявил, что в результате атаки украинских БПЛА на две промышленные зоны в субъекте погиб местный житель. Еще двое сотрудников предприятия были госпитализированы.