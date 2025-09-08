Минэнерго Украины сообщило о повреждении ТЭС в Киевской области

Фото: AP Photo/Ukrainian Emergency Service

Тепловая электростанция (ТЭС) была повреждена в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.

Сейчас специалисты работают над устранением последствий случившегося. При этом ведомство не указало, какой конкретно объект был поврежден.

Однако украинские СМИ сообщали, что в ночь на 8 сентября взрывы произошли в районе Трипольской ТЭС, которая является крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области. После этого возникли неполадки в электроснабжении в области и некоторых районах Киева.

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе противника. По данным Минобороны РФ, при атаке были применены высокоточное оружие и ударные беспилотники.

В результате были поражены объекты производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях Украины. При этом министерство подчеркнуло, что по другим объектам в границах Киева удары не наносились.

