Yeni Alanya: загрязнение Средиземного моря в Аланье достигло опасных масштабов

Загрязнение Средиземного моря у побережья турецкого города Аланья представляет серьезную угрозу как для морской флоры и фауны, так и для здоровья людей. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на Yeni Alanya.

Как отметил доцент Средиземноморского университета Гюрайа Доган, проблема загрязнения прибрежных вод связана не только с туризмом, но также с попаданием в них сельскохозяйственных отходов и климатическими изменениями. Эти факторы в совокупности приводят к росту числа микробов, которые могут вызывать у туристов такие симптомы, как рвота, тошнота и лихорадка.

По словам ученого, последствия загрязнения будут заметны в бухтах на западном побережье, что нанесет серьезный ущерб туристической отрасли.

Доган подчеркнул, что предотвратить катастрофу возможно, если туристическая индустрия и сельское хозяйство будут сотрудничать и принимать совместные меры. Тем не менее он предупредил о риске ухудшения ситуации в следующем году.

В то же время турецкие экологи предлагают различные решения проблемы загрязнения, включая разработку образовательных программ, направленных на повышение экологической осведомленности населения в провинции.

Ранее в Каспийском море было обнаружено огромное фрагментированное пятно – предположительно, масло или отходы рыбной ловли – площадью 82,51 квадратного километра. Его удалось зафиксировать в ночь на 16 августа на радиолокационном снимке Sentinel-1A "Прозрачный Мир на Каспии". Пятно тянется вдоль судоходной линии порт Курык – Баку и охватывает казахстанский и азербайджанский секторы.