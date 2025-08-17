Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

02:46

Экология

Экологи обнаружили огромное грязное пятно в Каспийском море

Фото: телеграм-канал "Прозрачный Мир"

В Каспийском море обнаружили огромное фрагментированное пятно – предположительно, масло или отходы рыбной ловли – площадью 82,51 квадратных километра. Об этом сообщили в своем телеграм-канале участники проекта "Прозрачный мир", которые занимаются поддержкой природоохранных организаций.

Пятно удалось зафиксировать в ночь на 16 августа на радиолокационном снимке Sentinel-1A "Прозрачный Мир на Каспии". Его след тянется вдоль судоходной линии Порт Курык – Баку, охватывая при этом казахстанский и азербайджанский секторы.

В России могут вдвое увеличить штрафы для граждан за загрязнение водоемов канализационными стоками и мусором. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в первом чтении в сентябре.

На сегодняшний день минимальный штраф для физлиц за загрязнение водоемов составляет от 500 рублей до 1 тысячи, а максимальный – от 1,5 до 2 тысяч рублей. По мнению депутатов, такой размер штрафов не останавливает нарушителей от загрязнений.

Специалисты Мосводостока проверили акваторию Яузы у Электрозаводского моста

экология

