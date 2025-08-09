Guardian: Минобороны Британии скрывало утечку в море радиоактивной воды

Фото: 123RF/melis

Британское Минобороны много лет скрывало утечку в море радиоактивной воды из хранилища ядерных боеголовок на западе Шотландии. Об этом пишет Guardian со ссылкой на документы шотландского природоохранного регулятора.

По данным издания, утечка произошла после неоднократных прорывов старых труб.

"Радиоактивные вещества попадали в Лох-Лонг, морской залив недалеко от Глазго в западной Шотландии, из-за того, что британские военно-морские силы не обеспечили надлежащее обслуживание сети из 1,5 тысяч труб водоснабжения на базе", – говорится в сообщении.

Речь идет о военной базе у шотландского поселения Кулпорт, где хранятся ядерные боеголовки для четырех подводных лодок программы Trident.

Как отмечает издание, трубы военной базы неоднократно прорывало: в 2010 году, затем два раза в 2019 году и еще два в 2021 году. Из них вытекала вода, загрязненная радиоактивным тритием.

Между тем ранее Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о готовящейся экологической катастрофе от спецслужб Британии. Крупная диверсия планируется для дальнейшего объявления транспортировки российской нефти "угрозой всему международному судоходству". По данным службы, прорабатываются два потенциальных инцидента.