Власти Дании разрешили оператору "Северного потока – 2" консервацию газопровода

Фото: depositphotos/maristos

Власти Дании выдали оператору "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG разрешение на консервацию поврежденной ветки газопровода в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте агентства по энергетике.

Согласно опубликованному заявлению, специалисты планируют сохранить поврежденный трубопровод, установив на каждом открытом конце трубы специальные заглушки для предотвращения дальнейшего выброса газа и попадания насыщенной кислородом морской воды.

Ожидается, что оператор проведет работы в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года. Продлятся они 2–3 недели.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция и Дания отказались от расследований инцидента. Германия заявила, что продолжит разбираться в обстоятельства случившегося.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых.