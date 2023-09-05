Музей космонавтики закроется на ремонт с 11 по 18 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Музей космонавтики будет закрыт на ремонт в период с 11 по 18 сентября, в эти дни он продолжит работу онлайн. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Все посетители смогут совершить виртуальный тур по музею, а также увидеть тематические выставки и эфиры телевидения "Музей космонавтики live".

С 19 по 28 сентября в музее будет доступна часть экспозиции. Посетители смогут побывать в вводном зале с выставкой "Мой маленький космос", посвященной редким космическим значкам, и в зале "Утро космической эры". В нем представлены уникальные артефакты, среди которых дубликат первого искусственного спутника Земли, скафандры, в которых тренировались Юрий Гагарин и Алексей Леонов, чучела собак Белки и Стрелки, и спускаемый аппарат корабля "Восток".

Для посетителей музея будет открыт зал "Творцы космической эры", а также экспозиция с картинами космонавта Алексея Леонова. Кроме того, будут доступны некоторые экспонаты зала "Космический дом на орбите" – среди которых макеты бытового отсека корабля "Союз", стыковки "Союза-4" и "Союза-5", и портреты всех советских и российских космонавтов.

На время, пока в музее будет доступна ограниченная композиция, стоимость билетов будет снижена. Для гостей также будет предусмотрена возможность посещения экскурсий, которые пройдут по открытому для посетителей маршруту.

Ранее стало известно, что Государственный исторический музей в Москве изменил режим работы с 1 сентября. По новому графику также будут работать Новый выставочный зал, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс.