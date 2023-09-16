Приуроченные к юбилеям Музея МХАТ и МХТ имени Чехова выставки открылись в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Депртанс Москвы"

Две выставки, посвященные юбилеям Музея МХАТ и МХТ имени А.П. Чехова, открылись на станциях "Воробьевы горы" и "Выставочная" столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

На станции "Воробьевы горы" горожане могут увидеть экспозицию "Музей МХАТ", в которую вошли сценические костюмы, копии режиссерских записей и работ известных театральных художников, архивные документы, исторические фотографии и другое.

На станции "Выставочная" представлены фотографии последних премьер и значимых проектов МХТ имени А.П. Чехова.

"По задаче Сергея Собянина Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни столицы и рассказывать пассажирам о важных событиях из мира искусства. Поздравляем с важными датами МХТ им. А. П. Чехова и Музей МХАТ и желаем руководителям, режиссерам, артистам и всем сотрудникам творческого вдохновения и больших успехов", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что посещаемость столичных музеев увеличилась в два раза за 10 лет. В 2012 году в музеях побывали 8,7 миллиона человек, а в 2022 году их посетили 16,7 миллиона граждан. За первые шесть месяцев 2023 года гостями музеев стали 6 миллионов человек. Самыми популярными за это время оказались музеи-заповедники "Коломенское", "Царицыно" и "Кусково", а также Музей Москвы, Музей космонавтики и Дарвиновский музей.

До этого стало известно, что фестиваль современного искусства "Стритартерия Fest" пройдет в креативном пространстве "Новый Манеж" с 6 по 8 октября. Посетители смогут увидеть работы участников второго сезона всероссийского арт-проекта "Контуры культуры", цифровые картины и пообщаться с деятелями арт-индустрии.

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