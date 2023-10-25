Дни научного кино пройдут в Москве до 16 декабря

Фото: объединение "Выставочные залы Москвы"

Дни научного кино начались в Москве. До 16 декабря в галереях посетители смогут бесплатно посмотреть документальные фильмы о современных исследованиях и технологиях, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Киносеансы состоятся в рамках Фестиваля актуального научного кино.

"В этом году запланировано больше 75 кинопоказов. Ленты посвящены повседневной работе и открытиям ученых. Среди них – документальные новинки, короткометражные фильмы, анимация, проекты школьников и студентов", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Участниками мероприятия стали галереи "Богородское", "Варшавка", "Выхино", "Краснохолмская", "На Каширке", "На Песчаной", "На Шаболовке", "Нагорная", "Парк", "Печатники", "Солнцево", "Ходынка" и другие. Они входят в объединение "Выставочные залы Москвы".

В 15:00 27 октября в "Загорье" пройдет показ фильма "Мир 2052. Увидеть будущее". В нем ведущие экспортеры Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) рассказывают о мире через 30 лет, преобразовании структуры экономики, открытиях в нейронауках, использовании искусственного интеллекта и цифровых технологиях.

В 18:30 13 ноября в "Ростокине" состоится показ картины "Музыка звезд". В основу фильма легла попытка показать жителям больших городов звездное небо. Героями являются астрономы.

В 19:00 9 декабря в галерее "Пересветов переулок" планируется провести показ "Влюбленных в Арктику". Кинокартина рассказывает о молодых ученых, которые занимаются исследованием акватории морей Северного Ледовитого океана и полярных островов в рамках экспедиции "Арктический плавучий университет".

Ранее сообщалось, что в кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября состоятся показы фильмов Чарли Чаплина. Кинопоказы организуют в рамках программы "Чаплин в кино". По мнению организаторов, фильмы понравятся как новичкам в сфере кино, так и любителям картин Чаплина.

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