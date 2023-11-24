День Тюменской области организовали на выставке "Россия" на ВДНХ

Гастрономическая программа Тюменской области представлена на выставке-форуме "Россия". В павильоне "Дом российской кухни" шеф-повара учат готовить традиционные тюменские блюда. Фирменное блюдо региона – пельмени из щуки.

Посетителям выставки также расскажут, что посмотреть в Тюменской области, если они соберутся посетить этот регион. Вечером гостям предстоят встречи со звездами эстрады и интернета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.