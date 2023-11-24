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24 ноября, 23:00

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День Тюменской области организовали на выставке "Россия" на ВДНХ

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Гастрономическая программа Тюменской области представлена на выставке-форуме "Россия". В павильоне "Дом российской кухни" шеф-повара учат готовить традиционные тюменские блюда. Фирменное блюдо региона – пельмени из щуки.

Посетителям выставки также расскажут, что посмотреть в Тюменской области, если они соберутся посетить этот регион. Вечером гостям предстоят встречи со звездами эстрады и интернета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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