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09 декабря, 14:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Александр Кайдановский

"Раскрывая тайны звезд": Александр Кайдановский

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О советском актере Александре Кайдановском до сих пор говорят как об актере загадочном и даже мистическом. Чтобы эта легенда прижилась, достаточно было только одной его необычной внешности.

Разговоры о таинственности артиста подкреплялись его одиноким образом жизни и темой смерти, сквозившей в его творчестве в последние годы жизни. Александр Кайдановский ушел из жизни, не успев раскрыться как режиссер и показать зрителям свой внутренний мир. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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