"Раскрывая тайны звезд": Александр Кайдановский

О советском актере Александре Кайдановском до сих пор говорят как об актере загадочном и даже мистическом. Чтобы эта легенда прижилась, достаточно было только одной его необычной внешности.

Разговоры о таинственности артиста подкреплялись его одиноким образом жизни и темой смерти, сквозившей в его творчестве в последние годы жизни. Александр Кайдановский ушел из жизни, не успев раскрыться как режиссер и показать зрителям свой внутренний мир. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".