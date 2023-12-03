"Киноулица": Дмитрий Харатьян

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с артистом Дмитрием Харатьяном фильм "Розыгрыш" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Образцова, Подсосенский переулок, Москворецкий мост и школу № 59 в Староконюшенном переулке.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места и как они изменились.

Подробнее – в программе "Киноулица".

