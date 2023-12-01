"Техно": московские разработчики создали уникальные миникамеры с машинным зрением

Столичные разработчики создали миниатюрные камеры, способные непрерывно работать более 10 тысяч часов. Они способны распознавать объекты и формировать картинку с высокой точностью. А в ближайшем будущем в камеры еще встроят и искусственный интеллект.

Миникамеры могут заменить зарубежные аналоги в роботизированных комплексах и системах видеомониторинга. Подробнее о том, как работают эти компактные устройства, – в программе "Техно".