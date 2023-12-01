Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 12:50

Технологии

"Техно": московские разработчики создали уникальные миникамеры с машинным зрением

"Техно": московские разработчики создали уникальные миникамеры с машинным зрением

Умные алгоритмы расшифровали 5 млн электрокардиограмм в Москве

"МегаФон" провел модернизацию обширного участка сети в Подмосковье

Мобильный интернет для жителей Подмосковья стал быстрее

"Техно": ИИ внедрили в российские офисные программы

"Техно": в редактор документов "Мой офис" интегрировали ИИ

"Безопасный город": более 1,2 тыс пропавших без вести нашли в Москве с помощью "Сферы"

"Техно": в столице появилась первая игровая комната с интерактивным светодиодным полом

"Техно": новые пиксельные комнаты появятся в столице

Москвичам рассказали об использовании нейросетей в сфере здравоохранения

Столичные разработчики создали миниатюрные камеры, способные непрерывно работать более 10 тысяч часов. Они способны распознавать объекты и формировать картинку с высокой точностью. А в ближайшем будущем в камеры еще встроят и искусственный интеллект.

Миникамеры могут заменить зарубежные аналоги в роботизированных комплексах и системах видеомониторинга. Подробнее о том, как работают эти компактные устройства, – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика