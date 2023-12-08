Неизвестные украли у женщины 48 млн рублей в Химках

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Неизвестные украли у женщины свыше 48 миллионов рублей в Химках, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, вечером 7 декабря автомобиль потерпевшей находился возле отделения банка, расположенного на Юбилейном проспекте в городе Химки. Неизвестные открыли дверь ее машины и похитили бумажный пакет с заднего сиденья, в котором находилось более 48 миллионов рублей.

"Химкинская городская прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению преступления, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ювелирные изделия на 3,1 миллиона рублей украли из московской квартиры блогера-искусствоведа Дианы Трошиной.

Злоумышленники попали в ее квартиру на 2-й Черногрязской улице и выкрали золотое колье с бриллиантами, два золотых браслета и серьги из белого золота от Cartier. По словам Трошиной, кражу мог совершить кто-то из рабочих или прислуги. Правоохранители организовали проверку.

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