Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Летний сезон в музее-заповеднике "Царицыно" начнется с 1 мая. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры города.

С этой даты в столичном парке начинают работы лодочные станции, веревочный городок и площадки для летних видов спорта на свежем воздухе. Возле лодочных станций, в 3 пунктах проката, можно взять в аренду детские и взрослые велосипеды, а также электромобили. Здесь же горожанам предложат спортинвентарь – мячи и летающие тарелки.

С первого дня месяца сотрудники музея-заповедника также выпустят в пруды природной территории различных птиц, включая лебедей. Также с 1 мая знаменитый светомузыкальный фонтан заработает в полную силу. Здесь же разместят различные передвижные палатки и тележки с мороженым, напитками, стритфудом и выпечкой.

"На футбольном поле у Покровских ворот летний сезон откроют традиционным турниром департамента культуры Москвы по мини-футболу на кубок музея-заповедника "Царицыно". В нем примут участие команды столичных учреждений культуры", – добавили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве начался сезон фонтанов. Заработали не только традиционные, но и музыкальные, сухие, светодинамические, плавающие фонтаны. Он напомнил, что в 2023 году заработал фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно".

