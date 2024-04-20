"Откройте, Давид": Юрий Куклачев

Народный артист и руководитель театра кошек Юрий Куклачев попал в больницу с обширным инфарктом. Его увезла скорая во время выступления на концерте в честь юбилея.

За несколько дней до трагедии Давид Виннер встречался с Юрием Куклачевым. В интервью Давиду он рассказал, какое количество кошек у него на воспитании, как животных приучают к гастролям и как Юрию Куклачеву до сих пор приходится отбиваться от нападок "зеленых".

Подробности – в программе "Откройте, Давид".