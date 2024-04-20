Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 22:00

Общество

"Откройте, Давид": Юрий Куклачев

"Откройте, Давид": Юрий Куклачев

Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Сильный ветер и пониженное атмосферное давление отметили синоптики 20 апреля в Москве

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

Москвичи прислали фотографии с субботника 20 апреля

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Собянин: организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще

Москвичи смогут получить 950 баллов в проекте "Город заданий"

Эксперты рассказали о результатах социального эксперимента среди водителей такси

В Москве провели социальный эксперимент среди водителей такси

Народный артист и руководитель театра кошек Юрий Куклачев попал в больницу с обширным инфарктом. Его увезла скорая во время выступления на концерте в честь юбилея.

За несколько дней до трагедии Давид Виннер встречался с Юрием Куклачевым. В интервью Давиду он рассказал, какое количество кошек у него на воспитании, как животных приучают к гастролям и как Юрию Куклачеву до сих пор приходится отбиваться от нападок "зеленых".

Подробности – в программе "Откройте, Давид".

Читайте также
Программа: Откройте, Давид
обществовидеоДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика