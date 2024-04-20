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Новости

20 апреля, 12:15

Новости

Собянин: организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще

Собянин: организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще

Сергей Собянин рассказал о строительстве метродепо "Столбово"

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Столичные организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Самые популярные запросы: волонтерское сопровождение мероприятий, обучение добровольцев, а также получение личной книжки волонтера. Ресурсный центр помогает образовательным учреждениям, корпоративным объединениям и некоммерческим организациям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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