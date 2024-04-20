Собянин: организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще

Столичные организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Самые популярные запросы: волонтерское сопровождение мероприятий, обучение добровольцев, а также получение личной книжки волонтера. Ресурсный центр помогает образовательным учреждениям, корпоративным объединениям и некоммерческим организациям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.