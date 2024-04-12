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Новости

12 апреля, 07:15

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Более 40 московских компаний производят продукцию для космической отрасли

Более 40 московских компаний производят продукцию для космической отрасли

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Более 40 московских предприятий работают над созданием ракет, систем управления и навигации. Кроме того, они разрабатывают детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов.

Например, на одном из столичных предприятий с 1946 года комплексно проектируют системы управления ракетно-космической техникой. А в центре имени Хруничева ведутся разработки ракет-носителей, разгонных блоков и орбитальных модулей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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