Собянин: Москва – важнейший центр ракетно-космической промышленности

В пятницу, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Один из важнейших центров ракетно-космической промышленности страны – Москва. В своем телеграм-канале Сергей Собянин напомнил, что в городе работают более 40 различных предприятий отрасли.

К примеру, на столичных заводах выпускают один из самых тонких и легких кабелей для бортовых компьютерных сетей и компонентную базу для наземных тренажеров, на которых космонавты тренируются перед полетом. А Московская фабрика вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях на космодромах Восточный и Плесецк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.