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12 апреля, 11:15

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Собянин: Москва – важнейший центр ракетно-космической промышленности

Собянин: Москва – важнейший центр ракетно-космической промышленности

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В пятницу, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Один из важнейших центров ракетно-космической промышленности страны – Москва. В своем телеграм-канале Сергей Собянин напомнил, что в городе работают более 40 различных предприятий отрасли.

К примеру, на столичных заводах выпускают один из самых тонких и легких кабелей для бортовых компьютерных сетей и компонентную базу для наземных тренажеров, на которых космонавты тренируются перед полетом. А Московская фабрика вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях на космодромах Восточный и Плесецк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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