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Новости

12 апреля, 07:15

Наука

Экипаж МКС записал видеопоздравление с Днем космонавтики

Экипаж МКС записал видеопоздравление с Днем космонавтики

Ракету "Ангара-А5" запустили с космодрома Восточный с третьей попытки

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12 апреля в России отмечается День космонавтики. В связи с этим жителей страны поздравили космонавты, находящиеся на МКС. Командир отряда "Роскосмоса" Олег Кононенко подчеркнул, что гордится тем, что он и его экипаж имеют возможность продолжать развивать отечественную космонавтику.

Космонавт Николай Чуб выразил слова благодарности за труд всех, кто сделал возможным полет в космос россиян и их коллег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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