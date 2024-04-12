Экипаж МКС записал видеопоздравление с Днем космонавтики

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В связи с этим жителей страны поздравили космонавты, находящиеся на МКС. Командир отряда "Роскосмоса" Олег Кононенко подчеркнул, что гордится тем, что он и его экипаж имеют возможность продолжать развивать отечественную космонавтику.

Космонавт Николай Чуб выразил слова благодарности за труд всех, кто сделал возможным полет в космос россиян и их коллег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.