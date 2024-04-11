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11 апреля, 17:30

Наука

На приуроченной ко Дню космонавтики конференции рассказали о задачах, решаемых в космосе

На приуроченной ко Дню космонавтики конференции рассказали о задачах, решаемых в космосе

Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный

Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся на Восточном

Ракета-носитель "Ангара-А5" готовится к запуску с космодрома Восточный

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О том, какие задачи выполняют современные космонавты, отправляясь на МКС, говорили в четверг, 11 апреля, на пресс-конференции в канун Дня космонавтики. Экипажи проводят научные эксперименты, обслуживают станцию и выполняют корреспондентскую работу.

Пилотируемая космонавтика включает в себя несколько этапов: этап развития технологий, этап эксплуатации и другие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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