На приуроченной ко Дню космонавтики конференции рассказали о задачах, решаемых в космосе

О том, какие задачи выполняют современные космонавты, отправляясь на МКС, говорили в четверг, 11 апреля, на пресс-конференции в канун Дня космонавтики. Экипажи проводят научные эксперименты, обслуживают станцию и выполняют корреспондентскую работу.

Пилотируемая космонавтика включает в себя несколько этапов: этап развития технологий, этап эксплуатации и другие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.