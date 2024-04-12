Собянин рассказал, как Москва развивает ракетно-космическую отрасль

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ракетно-космическая промышленность продолжает развиваться в Москве. В этой отрасли работает уже свыше 40 столичных предприятий, научно-технических центров, лабораторий, исследовательских институтов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в этой сфере занято свыше 30 тысяч человек, которые создают от мелких деталей до ракет-носителей и комплектующих для космических аппаратов.



Собянин добавил, что, в частности, кабельный завод выпускает компоненты для бортовых компьютерных сетей, продукция Московской фабрики вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях космодромов Восточный и Плесецк, а в Московском инженерном центре тестируют электронную компонентную базу, необходимую для тренажеров будущих космонавтов.

Мэр уточнил, что столичные предприятия приложили руку к запуску тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". В частности, третья ступень, головной обтекатель и детали некоторые детали ракеты разработали и сконструировали в центре ГКНПЦ имени Хруничева, а систему управления создали в НПЦАП имени Пилюгина.

"Значительный вклад вносят и другие научно-производственные центры. Московские промышленники не только разрабатывают инновационные устройства, но и укрепляют суверенитет страны в космосе", – заключил Собянин.

12 апреля в РФ отмечается День космонавтики. Ранее Собянин поздравил жителей Москвы и работников отрасли с этим праздником. Он напомнил, что полет Юрия Гагарина открыл человечеству путь к звездам. В Москве функционируют предприятия, вузы и научные центры, которые приумножают традиции России как космической державы, напомнил Собянин.