Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Монтаж основных конструкций будущего Национального космического центра (НКЦ) на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева завершился. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода строительства объекта вместе с директором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым и заместителем председателя правительства РФ – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Мэр подчеркнул, что строительство НКЦ по поручению Владимира Путина активно продолжается. На данный момент все 47 этажей здания смонтированы, работники приступили к фасадным, отделочным работам, инженерии. Сейчас согласовывается техническое задание на технологическую часть.

Он поблагодарил правительство России за участие в проекте и его поддержку, а также выразил надежду, что в 2024 году центр заработает в полном объеме. Собянин также напомнил, что реорганизация территории осуществляется по решению Путина. Помимо строительства комплекса зданий НКЦ, проектом запланировано создание на этой территории технополиса, уточнил мэр.

"Вместе мы решаем задачи, которые требуются для возведения этого уникального строения и, по сути дела, концентрации здесь технологического потенциала Москвы в области космонавтики", – подчеркнул градоначальник.

Между тем Мантуров подчеркнул, что на территории ГКНПЦ имени Хруничева создаются комфортные условия для работы. По его мнению, это не только вклад в космонавтику, но и важно для города, потому что люди будут жить в окрестностях и одновременно работать. Подобное станет хорошим примером и заделом для развития иных районов в части консолидации научно-технических возможностей, которые есть у промышленности по разным другим отраслям, заключил он.

Реорганизация территории ГКНПЦ имени Хруничева в районе Филевский Парк – совместный проект правительства Москвы и "Роскосмоса". Ядром проекта является строительство комплекса зданий НКЦ общей площадью 255 тысяч квадратных метров. К работе приступили в IV квартале 2019 года.

При помощи НКЦ на одной площадке будет сконцентрирован ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности. Также в состав НКЦ войдут выставочные центры, молодежные конструкторские бюро, современный образовательный комплекс, центр поддержки бизнеса, центр диверсификации производства.

Предполагается, что в космическом центре создадут около 20 тысяч рабочих мест. Центральной в комплексе зданий будет высотная треугольная башня, которая напоминает ракету, установленную на стартовой площадке.

Сейчас общая строительная готовность объекта составляет 62%. В работах участвуют около 2,1 тысячи человек.

Часть высвобожденной территории используют под строительство социальных объектов и жилых домов, в том числе для переселения жителей по программе реновации.

Когда строительство будет завершено, прилегающую территорию благоустроят. В целях улучшения транспортной доступности НКЦ ведется строительство нового моста в створе улицы Мясищева, связывающего Филевскую и Мневниковскую поймы. Еще один мост соорудят в створе улицы Новозаводской.

В январе отмечалось, что монолитные конструкции НКЦ готовы на 93%. Тогда же стало известно, что некоторые этажи в строящейся башне здания будут полностью техническими: например, на 37-м разместят вентиляционное оборудование, которое обеспечит воздухом более высокие уровни.

При строительстве российского Национального космического центра используются современные материалы и технологии, подчеркивал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что при строительстве центра применяются средства малой механизации.

Бочкарев: готовность монолитных конструкций комплекса зданий НКЦ превысила 90%