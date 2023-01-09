Бочкарев: готовность монолитных конструкций комплекса зданий НКЦ превысила 90%

Фото: stroi.mos.ru

Монолитные конструкции строящегося в Москве Национального космического центра (НКЦ) готовы уже на 93%. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Национальный космический центр – один из ключевых проектов не только для Москвы, но и для страны в целом. В праздничные дни работы по его строительству не останавливаются: на объекте задействовано порядка 1 400 человек и 25 единиц строительной техники", – отметил чиновник.

Он уточнил, что в малоэтажной части здания монолитные работы уже завершены полностью, там началось обустройство кровли, инженерных сетей и перегородок, в высотной же части они продолжаются на уровне 38-го этажа и скоро начнутся на 39-м.

Как, в свою очередь, добавил Константин Маслаков, гендиректор компании "МИПСТРОЙ 1", которая возводит здание, на объекте сейчас суммарно уложено 169 тысяч кубометров бетона.

Он также отметил, что некоторые этажи в строящейся башне здания будут полностью техническими: например, на 37-м разместят вентиляционное оборудование, которое обеспечит воздухом более высокие уровни. По словам Маслакова, здание оснастят современным оборудованием, в частности там установят 13 скоростных лифтов.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что при строительстве НКЦ используются самые современные материалы и технологии. По его словам, это повышает качество и безопасность работ, повышает КПД каждого отдельного рабочего, а также увеличивает скорость строительства.



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